Kazakistan'da pedofillerinin cinsel organlarının kesilmesine yönelik yasa kabul edildi! Kimyasal hadımı yetersiz buldular

İktidardaki Amanat Partisi'nin milletvekili ve genel sekreteri Elnur Beisenbaev, enjekte edilen anti-androjen ilaçlar yoluyla erkek libidosunu düşüren kimyasal hadımlığın etkili olmadığını öne sürerek, "Maalesef çocuklara karşı cinsel suçlar giderek daha sık yaşanıyor. Bir tecavüzcünün serbest kalmasına izin vererek, onun yeniden suç işlemesine izin vermiş oluyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Lepikha, cerrahi hadımın 'tartışmalı' olduğunu belirterek, "Pedofili suçluların ömür boyu hapsedilmesinden söz ediyoruz , bu yüzden o zaman kastrasyonun bir anlamı yok" diye konuştu.