HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kazakistan'da son durum! Cumhurbaşkanı Tokayev: Barış gücünün geri çekilmesi yarın başlıyor

Kazakistan'da son durum! Cumhurbaşkanı Tokayev: Barış gücünün geri çekilmesi yarın başlıyor

12.01.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'daki çatışmalarda son durum tüm dünya tarafından takip edilirken ülkedeki KGAÖ barış gücü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan olaylarda en çok zarar gören şehir olan Almatı’yı ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Tokayev, "KGAÖ barış gücünün organize bir şekilde geri çekilmesi yarın başlıyor." açıklamasını yaptı.

Kazakistan'da son durum! Cumhurbaşkanı Tokayev: Barış gücünün geri çekilmesi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı sitesi Akorda’dan yapılan açıklamaya göre, Tokayev, bugün Almatı’daki acil harekat ofisinde üst düzey yetkililerle toplandı. Tokayev, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin en büyük şehrine yapılan terör saldırısının sonuçlarını kendi gözüyle görmek için Almatı’ya geldiğini söyledi. Tokayev, konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Çatışmaların tam ortasında! İstanbul'a gelen Kazakistan'daki Türkler korku dolu anları anlattıÇatışmaların tam ortasında! İstanbul'a gelen Kazakistan'daki Türkler korku dolu anları anlattı

"BENİM İÇİN ONUR MESELESİDİR"

Hükümete şehirdeki devlet binaları dahil tüm kurumların altyapı tesislerini en kısa sürede onarılması talimatını verdiğini belirten Tokayev, “Almatı, benim memleketim. Burada doğdum ve okudum. Şimdi bu şehri mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etme göreviyle karşı karşıyayız. Bu, bir cumhurbaşkanı ve bir vatandaş olarak benim için onur meselesidir. Hükümetin görevi ise şehri eskisinden daha iyi hale getirmek.” dedi.

"BARIŞ GÜCÜNÜN GERİ ÇEKİLMESİ YARIN BAŞLIYOR"

Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün ülkesindeki durumun istikrara kavuşturulması açısından çok önemli bir rol oynadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“KGAÖ barış gücünün organize bir şekilde geri çekilmesi yarın başlıyor. İlgili devletlerin liderleriyle görüştüm. Bu vesileyle, bu birkaç gün içinde yapılan çalışmalar için birliğin komutanlığına teşekkür ediyorum. Elbette bu, teröristlerin ve haydutların saldırganlığını püskürtmek için büyük psikolojik öneme sahipti. Başarılı bir misyon olarak değerlendirilebilir.”

Son Dakika: TBMM'den Kazakistan açıklaması! &quot;Yönetimin reform gündemini destekliyoruz&quot;Son Dakika: TBMM'den Kazakistan açıklaması! "Yönetimin reform gündemini destekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Tokayev, daha sonra Almatı’daki olaylarda şehit olan güvenlik güçleri görevlilerinin aileleriyle bir araya geldi.

Tokayev, acılı ailelere başsağlığı dileğinde bulunarak “Tüm kahraman yiğitlerimizin ailelerinin ilgisiz bırakılmayacağına söz veriyorum. Ev olsun, çocuklarının eğitimi olsun sürekli yardım sağlayacağız.” diye konuştu. (AA)

20220112_2_51695827_72459805

20220112_2_51695827_72459815

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İngiltere Başbakanı Johnson ofisinde parti düzenledi! Halkından özür dilediİngiltere Başbakanı Johnson ofisinde parti düzenledi! Halkından özür diledi
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maaşlara yeni zam sinyali!

Maaşlara yeni zam sinyali!

Son dakika! Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal oldu

Son dakika! Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal oldu

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

"Spermlerim çalındı" demişti! İkizlerin babası, iş insanı çıktı

"Spermlerim çalındı" demişti! İkizlerin babası, iş insanı çıktı

Gerçek ameliyat masasında ortaya çıktı! Kalp kapağına kadar...

Gerçek ameliyat masasında ortaya çıktı! Kalp kapağına kadar...

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.