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  4. Kazakistan'daki deprem sonrası haber alınamadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Kazakistan'daki deprem sonrası haber alınamadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 08:46 | Son Güncelleme:
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22 Ocak Pazartesi akşamı Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İş için Kazakistan'da olan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan deprem sonrası haber alınamadığı iddia edildi. Ünlü oyuncudan açıklama geldi.

Kazakistan'daki deprem sonrası haber alınamadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

İş için Kazakistan'da bulunan oyuncu Tolgahan Sayışman'dan deprem sonrası haber alınamadığı iddia edildi.

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Kendisine ulaşılamadığı iddialarıyla gündeme gelen Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sayışman, paylaşımında "Sıkıntı yok. Şükür en güvenilir yerdeyim" ifadelerini kullandı.

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