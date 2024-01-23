Kazakistan'daki deprem sonrası haber alınamadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

İş için Kazakistan'da bulunan oyuncu Tolgahan Sayışman'dan deprem sonrası haber alınamadığı iddia edildi.

Kendisine ulaşılamadığı iddialarıyla gündeme gelen Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sayışman, paylaşımında "Sıkıntı yok. Şükür en güvenilir yerdeyim" ifadelerini kullandı.







