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    4. Kazakistan'ı sarsan yasak aşk itirafı! Eski devlet başkanı ikinci bir eşi olduğunu söyledi... "Ondan iki çocuğum var"

    Kazakistan'ı sarsan yasak aşk itirafı! Eski devlet başkanı ikinci bir eşi olduğunu söyledi... "Ondan iki çocuğum var"

    01.12.2023 14:53 | Son Güncelleme:
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    Kazakistan'ın ilk devlet başkanı 83 yaşındaki Nursultan Nazarbayev hayatını anlattığı kitabındaki itirafıyla ülke gündemine yerleşti. Evli ve 3 kız babası olan Nazarbayev, ikinci bir eşi olduğunu ve gizli evliliğinden iki oğlunu itiraf etti.

    Kazakistan'ın ilk devlet başkanı 83 yaşındaki Nursultan Nazarbayev'in otobiyografi türündeki "Hayatım" kitabının bazı bölümleri ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Nazarbayev 1962 yılında Sara Nazarbayeva ile resmi olarak evlenmişti ve bu evlilikten Dariga, Dinara ve Aliya adında üç kız çocuğu dünyaya gelmişti. Eski devlet başkanının kitabındaki itirafında başka bir ailesi daha olduğu ortaya çıktı.

    "MÜSLÜMAN GELENEKLERİNE GÖRE EVLENDİK"

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    2000'li yılların başlarında Asel Isabayeva ile ilk olarak Kazakistan'ın güneydoğusundaki Taldikorgan şehrine yaptığı ziyaret sırasında tanıştığını belirten Nazarbayev, "Böyle bir törene katılmak üzere bölgenin en güzel kızlarının seçildiği bilinir. Onun imajı hafızamdan silinmedi. Bir gün gazetede onun Miss Kazakistan yarışmasında Grand Prix'i kazandığını gördüm ve bu sayede onu buldum" diyerek anlattı.

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    TurkRus sitesinde yer alan habere göre, Isabayeva ile yakınlaştıklarını ifade eden Nazarbayev, "Tanışmamız karşılıklı sempatiye, sempati ise yakınlaşmaya dönüştü. Yavaş yavaş çıkmaya başladık. Asel’in hem görünüşünde hem de düşüncelerinde aradığım birçok özelliği gördüm. Ve en önemlisi yıllardır süren zihinsel yalnızlıktan kurtuldum. Müslüman geleneklerine göre evlendik" dedi.

    EŞİNE ANLATMIŞ

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    Asel Isabayeva'dan Nazarbayev'in Tauman ve Bayken adını verdikleri iki çocuğun dünyaya geldiğini belirten Nazarbayev, resmi nikahlı eşi Sarah'a ilk oğlunun doğumundan sonra ikinci evliliğini söylediğini belirtti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kazakistan Nursultan Nazarbayev nazarbayev
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