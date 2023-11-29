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    4. Okuldaki arbede kanlı bitti! Katil 14, maktul 15 yaşında... O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

    Okuldaki arbede kanlı bitti! Katil 14, maktul 15 yaşında... O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

    29.11.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir lisede kameralara yansıyan kavga kanlı bitti. Arbede sırasında 15 yaşındaki bir öğrenci, 14 yaşındaki bir sınıf arkadaşı tarafından ölümcül bir şekilde bıçaklandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Güneydoğu Raleigh Lisesi'nin spor salonunda yaşanan arbede bir anda büyüdü. Öğrenciler arasındaki sözlü atışma bir anda kavgaya dönüştü ve tekmeler yumruklar havada uçuştu. Yerel haberlere göre, 14 yaşındaki öğrenci kavga sırasında iki öğrenciyi bıçakladı.

    KAMERALARA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

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    Kameralara kaydedilen kavganın bir bölümünde, siyah ceketli bir gencin kırmızı ceketli bir öğrenciye yumruk atmasından önce iki öğrencinin birbirlerini ittiği görüldü. Diğer öğrencilerde hızla kavgayı takip ederken spor salonu bir anda karıştı.

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    14 yaşındaki öğrenci, iki akranını bıçaklamakla suçlandıktan sonra tutuklandı ve cinayetle suçlandı. WRAL'ın haberine göre mağdurların ve şüphelilerin kimlikleri açıklanmadı. Aile bıçakladığı iddia edilen oğlunun yalnızca kendini savunduğunu söyledi. Ayrıca bıçağı okula götürdüğüne inanmadığını ancak binadaki başka birinden aldığını söyledi.

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