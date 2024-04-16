Kazanın perde arkasından skandal çıktı! 17 yaşındaki öğrencisiyle arabasında yakalanan öğretmen kaçmak isterken kaza yaptı

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Nebraska eyaletinde öğretmen olarak görev yapan 45 yaşındaki Erin Ward isimli bir kadın ve reşit olmayan öğrencisinin arabada cinsel birliktelik yaşarken yakalandığı ifade edildi. Polis şüpheli görünen bir araç ihbarı aldıktan sonra Ward'ın aracının çıkmaz bir sokakta park edildiğini fark edilince durumdan şüphelendi. İddiaya göre polis arcın camından içeri doğru baktığında 45 yaşındaki Erin Ward ile 17 yaşındaki çocuğu çıplak bir halde buldu.

Paniğe kapılan öğrenci kaçmak istedi ve sürücü koltuğuna geçerek aracı çalıştırdı. Ancak iddia edilen kaçış çabası sırasında kaza yaptı. Polis daha sonra onu üzerinde kıyafet olmadan arabadan kaçarken gördü. Bir saatten fazla bir süre sonra yakındaki bir mahallede iç çamaşırı ve tişörtten başka hiçbir şey giymeden bulunduğu bildirildi. Kaza yerinde kalan Ward'ın da çıplak halde bulunduğu ve kıyafetlerini tekrar giydiği iddia edildi.

Hem Ward hem de birliktelik yaşadığı iddia edilen öğrencisi, araba kazasında aldıkları hafif yaralanmalar nedeniyle tıbbi yardım aldı.