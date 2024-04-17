Kehanetler peşi sıra geldi! Son sözü Baba Vanga söyledi... Kehanetleri sosyal medyada çok konuşuldu

Gerçek adı Vangeliya Pandeva Gushterova olan Bulgar mistik önceki yıllarda gerçekleşen öngörüleri sayesinde 1996 yılında vefat etmesine rağmen günümüzde hala konuşulan bir isim. Geçen yılın sonlarına doğru bir güneş fırtınası yaşandığını tahmin ederken Vanga'nın 11 Eylül'ü ve koronavirüsü bildiği de söyleniyordu.

Son olarak dünyaca ünlü kahinin III. Dünya Savaşı'nın başlayacağı konusunda uyarılarda bulunduğu sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Vanga'nın 2024 kehanetlerinde yaklaşan bir terör dalgası konusunda uyardı ve hatta adı açıklanmayan "büyük bir ülkenin" biyolojik savaşla uğraşabileceğini öne sürdüğü söylendi.