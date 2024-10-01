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  4. 'Kem göz, nazar' dedi! Kurşun döktürdüğü anları sosyal medyadan paylaştı... 100 TL'ye kurşun döktürdü

'Kem göz, nazar' dedi! Kurşun döktürdüğü anları sosyal medyadan paylaştı... 100 TL'ye kurşun döktürdü

01.10.2024 14:11
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.10.2024 14:11
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Sosyal medyada "nesrinaa._" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın Mardin seyahatinin detaylarını paylaşınca sosyal medyanın ilgisini çekti. Sosyal medyada nazardan ve kötü enerjiden kurtulmak için kurşun döktüren kadının paylaşımı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada "nesrinaa." kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın "Yaşayan Müze" olarak bilinen bir yere giderek Türk geleneği haline gelen 'kurşun döktürme' ritüelini gerçekleştirdi. Yalnızca 100 TL vererek kem göz ve nazardan kurtulduğunu ifade eden kadın kurşun döktürdüğü anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

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Sosyal medyadan paylaştığı kurşun döktürme anlarını genç kadın, "100 TL'ye kurşun nasıl dökülür? Oynat bakalım. Turistik aktivite niyetine 100 TL'ye kem göz ve nazardan kurtuldum aşkom" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kurşun
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