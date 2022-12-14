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Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'dan döndü! İmamoğlu'na ceza sonrası ilk açıklama... 'Biz sonuna kadar adaleti savunacağız'

14.12.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya seyahatini yarıda keserek İstanbul'a döndü. İmamoğlu'na verilen ceza sonrası ilk değerlendirmesini yapan Kılıçdaroğlu, "Biz sonuna kadar adaleti savunacağız. Adaletsizliği yapanların da yanına bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği öne sürülen davada karar çıktı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar sonrası Almanya'da olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a döndü. Kılıçdaroğlu'nu karşılayanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.

Verilen ceza öncesinde İmamoğlu'nun yargılanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Ekrem Başkan'ın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, daha önce 'Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli' demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın."

KILIÇDAROĞLU'NDAN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Almanya'da kararı öğrenen Kılıçdaroğlu, ilk değerlendirmesinde "Hukukun nasıl katledildiğini, bir kişinin iradesine teslim edilen devletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını hepimiz görüyoruz. Biz sonuna kadar adaleti savunacağız. Adaletsizliği yapanların da yanına bırakmayacağız." dedi.

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Sosyal medya hesabından bir video daha paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bugün hukukun, adaletin katline şahitlik ediyoruz. Bugün aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz. 6 yaşında sistematik tecavüze uğrayan bir çocuğumuzun faillerini gözaltına bile almayan, iki sene boyunca görmezden gelenler bugün Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar.

'MORALİNİZİ BOZMAYIN'

28 Şubat'çılar artık sarayın içindedir. Saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir. Bu darbeci, yasakçı zihniyetiniz batsın sizin. Ama unuttuğunuz bir şey var. Hiçbir CHP'li zorbalar karşısında sinmez, geri adım atmaz. Göreceksiniz, öğreneceksiniz bunu. Biz and içtik ve dedik ki, ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız. Ama bu karanlığı yenmek yetmez. Bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine atacağız. Şu anda Almanya programımı keserek İstanbul'a yola çıkıyorum. Moralinizi bozmayın. Hak galip gelecek, sonunda halk galip gelecek. Milletime söz veriyorum bu organize kötülüğü yeneceğiz."


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