Son dakika: Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İmamoğlu'nun aldığı ceza sonrası siyasilerden art arta tepkiler geldi.

MANSUR YAVAŞ: DAİMA DOĞRUDAN YANA OLACAĞIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karar sonrası sosyal medyadan "Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım" ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER: YANINDAYIM İMAMOĞLU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya paylaşımında "16 milyon İstanbullunun iradesini ve somut delilleri göz ardı edenlere, hiçbir yol arkadaşımızı kurban etmeyiz. Hak, hukuk, adalet için. İstanbul yolundayım. Yanındayım Ekrem İmamoğlu" ifadelerine yer verdi.

TANJU ÖZCAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Senin yöneteceğin Türkiye’de senin yaşadığın mağduriyet ve haksızlığı hiç bir vatandaş yaşamayacak." ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na destek verdi.

MUSTAFA SARIGÜL: YIRTICI KUŞUN ÖMRÜ AZ OLUR

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın İmamoğlu’na verilen ceza iktidarlarını koruyabilmek için gözlerinin ne kadar karardığını gösteriyor. Bu zorlamalarla bir yere varamazlar. Yırtıcı kuşun ömrü az olur. Zulmün ömrü kısadır." ifadelerini kullandı.

