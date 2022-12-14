Hakim o talebi reddetti! İmamoğlu hakkında karar günü: 'Siyaset yasağı' çıkacak mı?

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 11 Kasım tarihinde görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isterken, siyasi yasak uygulanmasını da talep etti.

Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.00’de başladı.

'REDDİ HAKİM' TALEBİ REDDEDİLDİ

Bir önceki duruşmada reddi hakim talebinde bulunulmuştu. Hakim Mehdi Komşul, talebin reddedildiğini açıklamıştı. İmamoğlu'nun avukatları, Gazete Duvar'da yer alan habere göre reddi hakim itirazının Ceza Muhakemesi Kanununun 31’inci maddesine göre bir kez daha ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Hakim, itirazın daha önce sonuçlandırıldığını, yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.

İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

(DHA)

