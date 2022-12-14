Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'dan dönüyor! İmamoğlu'na ceza sonrası ilk açıklama... 'Biz sonuna kadar adaleti savunacağız'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği öne sürülen davada karar çıktı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Verilen ceza öncesinde İmamoğlu'nun yargılanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekrem Başkan'ın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, daha önce 'Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli' demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın."

KILIÇDAROĞLU'NDAN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Almanya'da kararı öğrenen Kılıçdaroğlu, ilk değerlendirmesinde "Hukukun nasıl katledildiğini, bir kişinin iradesine teslim edilen devletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını hepimiz görüyoruz. Biz sonuna kadar adaleti savunacağız. Adaletsizliği yapanların da yanına bırakmayacağız." dedi.

