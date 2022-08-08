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Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş derken... Fazıl Say'dan Millet ittifakına aday önerisi! 'Keşke...'

08.08.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet ittifakının seçim çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz netleşmedi. CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz hafta katıldığı televizyon programında 'Topu çevirmeden söylüyorum adayımız Bay Kemal' ifadelerini kullanmıştı. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın isimleri de geçiyor. Ünlü müzisyen Fazıl Say'dan dikkat çeken bir öneri geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş derken... Fazıl Say'dan Millet ittifakına aday önerisi! 'Keşke...'

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saade Partisinin oluşturduğu altılı masanın adayının kim olacağı büyük merak konusu. Toplumun her kesimini kucaklayacak bir aday tarifi üzerinde durulurken ünlü piyanist Fazıl Say'dan çok konuşulacak bir fikir geldi.

FAZIL SAY'DAN MİLLET İTTİFAKINA ADAY ÖNERİSİ: İLBER ORTAYLI OLSA İYİ OLURDU

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak İlber Ortaylı ismini ortaya atan Fazıl Say, 'Ortak aday olarak İlber Ortaylı hoca olsa iyi olurdu.' dedi. Yazdıklarından sonra yorumlardan da tahmin üreten Fazıl Say; %43 keşke, %38 de 'sen piyanonu çal' der ifadelerini kullandı.

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ADAY TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının yüksek ihtimalle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu düzenlediği mitinglerde adayın kendisinin olacağının mesajlarını vermişti. Millet ittifakı adayının kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

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Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Fazıl Say İlber Ortaylı
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