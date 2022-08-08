Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş derken... Fazıl Say'dan Millet ittifakına aday önerisi! 'Keşke...'

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saade Partisinin oluşturduğu altılı masanın adayının kim olacağı büyük merak konusu. Toplumun her kesimini kucaklayacak bir aday tarifi üzerinde durulurken ünlü piyanist Fazıl Say'dan çok konuşulacak bir fikir geldi.

FAZIL SAY'DAN MİLLET İTTİFAKINA ADAY ÖNERİSİ: İLBER ORTAYLI OLSA İYİ OLURDU

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak İlber Ortaylı ismini ortaya atan Fazıl Say, 'Ortak aday olarak İlber Ortaylı hoca olsa iyi olurdu.' dedi. Yazdıklarından sonra yorumlardan da tahmin üreten Fazıl Say; %43 keşke, %38 de 'sen piyanonu çal' der ifadelerini kullandı.

ADAY TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının yüksek ihtimalle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu düzenlediği mitinglerde adayın kendisinin olacağının mesajlarını vermişti. Millet ittifakı adayının kısa süre içinde belli olması bekleniyor.



