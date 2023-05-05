Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Barış Manço'lu paylaşım: "İşte Hendek İşte Deve"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'daki resmi hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço'lu bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, söz konusu tweet'te Barış Manço'nun "İşte Hendek İşte Deve" şarkısını paylaştı.
Kılıçdaroğlu söz konusu tweet'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tweetini alıntılayarak gençlere seslendiği tweet'in altına ekledi.
'Kuyu başına vardım Zeynep'im bekler diye
Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orda
Dediler ne ararsın kızı almak mı istersin
Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin
İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
Söğüdün dalı uzun Barış'ın gönlü hüzün
Elim eline değmedi varın anlayın gayri
İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı'