Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Barış Manço'lu paylaşım: "İşte Hendek İşte Deve"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'daki resmi hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço'lu bir paylaşım yaptı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN BARIŞ MANÇO ŞARKISI PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, söz konusu tweet'te Barış Manço'nun "İşte Hendek İşte Deve" şarkısını paylaştı.

Kılıçdaroğlu söz konusu tweet'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tweetini alıntılayarak gençlere seslendiği tweet'in altına ekledi.

İŞTE HENDEK İŞTE DEVE ŞARKISININ SÖZLERİ

'Kuyu başına vardım Zeynep'im bekler diye

Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orda

Dediler ne ararsın kızı almak mı istersin

Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin

İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

Söğüdün dalı uzun Barış'ın gönlü hüzün

Elim eline değmedi varın anlayın gayri

İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı'



