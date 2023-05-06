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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erzincan'da dikkat çeken mesaj: 'İki grup var' diyerek duyurdu! 'Kökünü kazıyacağım'

06.05.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan'da vatandaşlara seslendi. İki grubun kendisinin seçilmemesi için özellikle çaba sarf ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bunların beşli çeteler ve uyuşturucu baronları olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Onların kökünü kazıyacağım kökünü. Bir kişiyi Türkiye’de tutmayacağım. Kökünü kazıyacağım" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erzincan'da dikkat çeken mesaj: 'İki grup var' diyerek duyurdu! 'Kökünü kazıyacağım'

CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan'da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Köy okullarını yeniden açacağız. Köylüyü yeniden ayağa kaldıracağız. Köydeki insanlar vazgeçip evlatlarını okutmak için şehre geliyorlar. Köylüler emeğinin karşılığını alamıyorlar. Bu ülkenin toprağı güneşi yok mu neden çiftçiyi toprağa küstürdünüz. Yapacağım, onları toprakla barıştıracağım. Kul hakkı yedirmeyeceğim, yedirtmeyeceğim. Onlar yandaşları için bu kardeşiniz vatandaşı için çalışacak.

Siyaset vatandaşa hizmet edecek, siyaset köşeyi dönme aracı zenginleşme aracı değildir. Siyaset zenginleşme aracı olsaydı biz de zenginleşirdik kul hakkı yerseniz zengin olursunuz, yok öyle bir şey!

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'KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIM'

İki grup Bay Kemal seçilmesin diye çaba harcıyor. Birincisi beşli çeteler, ikinci grup ise uyuşturucu baronları onlar da benimle uğraşıyorlar onların kökünü kazıyacağım, kökünü bir kişiyi Türkiye’de tutmayacağım. Kökünü kazıyacağım. Onlar bunu söylüyorlar mı? Söyleyemiyorlar. Kul hakkı yemedim ve kul hakkı yedirmeyeceğim diye söylüyorlar mı söyleyemiyorlar!
Ben onların nasıl malı götürdüklerini çok iyi biliyorum. 22 yılda bu ülkeden 418 milyarı bu ülkeden götürdüler Amerika’ya götürdüler, İngiltere’ye götürdüler başka ülkelere de götürdüler hepsini biliyorum. Bu paranın tamamını getireceğim 85 milyona vereceğim. Biz onlara benzemeyiz. Biz onlar gibi değiliz.

DEPREMZEDELERE EV SÖZÜ

Depremzedelerin evleri, dükkanları yıkıldı. Evlerini yapacağım ama 20 yıl taksitle değil. Bir kuruş almadan evlerini teslim edeceğiz.

SİNAN ATEŞ MESAJI

Sinan Ateş'in katillerini bulup, kulaklarından tutup içeri atacağız.


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Erzincan Kemal Kılıçdaroğlu

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