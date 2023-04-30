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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'canlı yayın' çağrısına Muharrem İnce, 1991 seçimlerine atıf yaparak yanıt verdi

30.04.2023 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ortak bir yayında buluşmaya davet etti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'na ilk yanıt Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. 1991 seçimleri öncesinde TRT'de yayınlanan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Doğu Perinçek, Erdal İnönü, Necmettin Erbakan ve Mesut Yılmaz'ın buluştuğu açık oturuma ait bir fotoğrafı paylaşan İnce "Ben hazırım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'canlı yayın' çağrısına Muharrem İnce, 1991 seçimlerine atıf yaparak yanıt verdi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında seçimdeki rakiplerini ortak bir yayında buluşmaya davet etti.

"SİNİRİMİ TUTAMAM ANLAYIŞIYLA GELİNMİYORSA..."

Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bunlar artık gerilerde kaldı. Artık Türkiye'de halkın eğitim düzeyi oldukça iyi, hayatı sorgulayabiliyor. Samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler, beraber otururuz, sizler sorarsanız, biz cevaplarız, halk takdir eder. Bu tür toplantıları eksikliklerim ortaya çıkar, sinirimi tutamam anlayışıyla gelinmiyorsa o kişiler devleti yönetemez" ifadelerini kullandı.

kılıçdaroğlu

"BEN HAZIRIM" DİYEREK PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt ise Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den geldi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayan İnce, 1991 seçimleri öncesinde TRT'de yayınlanan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Doğu Perinçek, Erdal İnönü, Necmettin Erbakan ve Mesut Yılmaz'ın katıldığı açık oturumun fotoğrafını paylaştı. İnce paylaşımında "Ben hazırım" yanıtını verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce

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