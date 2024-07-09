HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanından doktora taciz! Mesajları Kılıçdaroğlu'nun hesaplarından attı, savunması şaşkına çevirdi: Güvenip şifreyi verdim!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanından doktora taciz! Mesajları Kılıçdaroğlu'nun hesaplarından attı, savunması şaşkına çevirdi: Güvenip şifreyi verdim!

09.07.2024 16:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından gelen taciz mesajlarını gören kadın doktor gözlerine inanamadı. Aracına bırakılan notu gördükten sonra Emniyet'in yolunu tutan doktor, şikayetçi olurken. İddia edilen taciz mesajlarını Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya danışmanı Taner Ay'ın attığı belirlendi. Olayla ilgili açıklama yapan Ay, doktoru taciz etmediğini belirtirken, "Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O mesajları kendisi atmış." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanından doktora taciz! Mesajları Kılıçdaroğlu'nun hesaplarından attı, savunması şaşkına çevirdi: Güvenip şifreyi verdim!

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya danışmanı Taner Ay'la ilgili ortaya atılan taciz iddiası duyanları şoke etti. Türkiye'nin gündemine oturacak olay 2019 yılında başladı. Aşık olduğu doktor kadından karşılıok bulamayan Ay, durumu saplantı haline getirdi. İddialara göre doktoru bir süre sonra taciz etmeye başlayan Ay, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından doktora mesajlar attı.

ARABANIN CAMINI KIRIP, NOT BIRAKTI

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; söz konusu taciz bununla da son bulmadı. Doktorun ailesi kızlarının yaşadığı durumu araştırmaya başladı. Bunu duyan Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına gitti. Önce araca bir not bıraktı. Ardından camını kırdı.

araba

Yaşanan süreci sormak için ulaşılan doktor, “Olay yargıya taşındı. Konuşmak doğru olmaz” dedi. Taner Ay ise açıklamalarda bulundu. Doktor ile arasında önce bir gönül bağı olduğunu öne süren Ay, zaman içerisinde ilişkilerinin bittiğini öne sürdü.

jghkgk

"GÜVENİP KILIÇDAROĞLU'NUN HESABININ ŞİFRESİNİ VERDİM"

Doktoru taciz etmediğini iddia eden Ay, “Ben bu doktora çok güvendim. Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu. O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım” dedi.

gdfhdhj

"SİYASİ BİR KUMPAS"

“Bu konu çok karışık” diyen Ay, “Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var. Doktorun yıpranmasını istemiyorum. Kendisi de bir şeylerden korktuğu için böyle şikayet yaptı. Arabanın yanına gittiğim doğru. Not bıraktım, camı kırdım” diye konuştu.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da cezaevinde yaşananları duyanlar kulağına inanamadıElazığ'da cezaevinde yaşananları duyanlar kulağına inanamadı
Yer: İstanbul! Film gibi olayda 14 milyonluk vurgun yaptılar: "Tek gecelik ilişkimiz oldu"Yer: İstanbul! Film gibi olayda 14 milyonluk vurgun yaptılar: "Tek gecelik ilişkimiz oldu"
Bakan Tekin’den olay yaracak açıklama: ‘Buna karşıyım’Bakan Tekin’den olay yaracak açıklama: ‘Buna karşıyım’
Anahtar Kelimeler:
Danışman Kemal Kılıçdaroğlu CHP taciz
En Çok Okunan Haberler
Ülker şikayet etti, Ticaret Bakanlığı Züber'in reklamlarını durdurdu

Ülker şikayet etti, Ticaret Bakanlığı Züber'in reklamlarını durdurdu

TÜİK hakkında ortalığı karıştıracak iddia

TÜİK hakkında ortalığı karıştıracak iddia

Çocuk kitabında ‘ensest ilişki’ skandalı! O ifadelere tepki yağdı

Çocuk kitabında ‘ensest ilişki’ skandalı! O ifadelere tepki yağdı

İBB Tülay Makbule Garipoğlu'na indirimli ev mi sattı?

İBB Tülay Makbule Garipoğlu'na indirimli ev mi sattı?

Ayşe Ateş'ten zehir zemberek çıkış: Ulan müptezeller!

Ayşe Ateş'ten zehir zemberek çıkış: Ulan müptezeller!

ABD'li milyonerden ölümcül deney! Genç kanı genleştirir mi?

ABD'li milyonerden ölümcül deney! Genç kanı genleştirir mi?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.