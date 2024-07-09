Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanından doktora taciz! Mesajları Kılıçdaroğlu'nun hesaplarından attı, savunması şaşkına çevirdi: Güvenip şifreyi verdim!

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya danışmanı Taner Ay'la ilgili ortaya atılan taciz iddiası duyanları şoke etti. Türkiye'nin gündemine oturacak olay 2019 yılında başladı. Aşık olduğu doktor kadından karşılıok bulamayan Ay, durumu saplantı haline getirdi. İddialara göre doktoru bir süre sonra taciz etmeye başlayan Ay, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından doktora mesajlar attı.

ARABANIN CAMINI KIRIP, NOT BIRAKTI

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; söz konusu taciz bununla da son bulmadı. Doktorun ailesi kızlarının yaşadığı durumu araştırmaya başladı. Bunu duyan Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına gitti. Önce araca bir not bıraktı. Ardından camını kırdı.

Yaşanan süreci sormak için ulaşılan doktor, “Olay yargıya taşındı. Konuşmak doğru olmaz” dedi. Taner Ay ise açıklamalarda bulundu. Doktor ile arasında önce bir gönül bağı olduğunu öne süren Ay, zaman içerisinde ilişkilerinin bittiğini öne sürdü.

"GÜVENİP KILIÇDAROĞLU'NUN HESABININ ŞİFRESİNİ VERDİM"

Doktoru taciz etmediğini iddia eden Ay, “Ben bu doktora çok güvendim. Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu. O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım” dedi.

"SİYASİ BİR KUMPAS"

“Bu konu çok karışık” diyen Ay, “Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var. Doktorun yıpranmasını istemiyorum. Kendisi de bir şeylerden korktuğu için böyle şikayet yaptı. Arabanın yanına gittiğim doğru. Not bıraktım, camı kırdım” diye konuştu.







