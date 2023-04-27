Kemal Kılıçdaroğlu saat vermişti! Müjdeyi sosyal medyadan açıkladı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmayı sürdürüyor. Saat 22.30'u işaret edip müjde açıklayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu'ndan beklenen paylaşım geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu video paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba sevgili halkım. Bugün gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini gençlere açıklayacağım. İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı, Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan hava kuvvetlerimizin doğduğu yerdir Yeşilköy. Densizler böyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. İktidara geldikten sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bu merkez havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak. Bunu kimlerle yapacağız? Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız."



