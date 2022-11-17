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Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşının değişimi görenleri şaşırtıyor! Herkes onu Garip'in Fatoşu olarak tanımıştı...

17.11.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal ile çok sevilen Garip filminde oynayan Ece Alton aradan geçen 36 yıl ile büyük değişim yaşadı. Garip filminde 'Fatoş' karakterini canlandıran Ece Alton milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanmıştı. Ece Alton'un yıllar sonraki değişimi görenleri şaşırttı.

Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşının değişimi görenleri şaşırtıyor! Herkes onu Garip'in Fatoşu olarak tanımıştı...

1986 yılında çekilen Garip filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Ece Alton, o dönem en dikkat çeken çocuk ünlüler arasında bulunuyordu. Film çekilirken 6 yaşında olan Ece Alton, şu anda 42 yaşında. Aradan geçen 36 yılın değişimleri görenleri hayrete düşürüyor.

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Mekan-î Yeşilçam kanalına konuşan Ece Alton çocukluğunu ve Garip filminde yaşadıklarını anlattı. Çocukken oldukça hareketli biri olduğunu paylaşan Ece Alton, annesinin arkadaşının önerisi üzerine reklam ve filmlerde oynamaya başladığını belirtti.

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Garip filminin Kemal Sunal'ın ciddi ve çalışkan bir insan olmasının çekimlerin çok daha hızlı geçmesini sağladığını paylaştı.

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Garip filminde Kemal ve Fatoş karakterlerinin yaşadıkları izleyiciyi hem güldürmüş hem de hüzünlendirmişti. Ece Alton, Garip filminden sonra Gecenin Öteki Yüzü, Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda da yer aldı. Ardından oyunculuğu bırakan Ece Alton'un şu anda otel işletiyor.

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Çocukken ünlü olan isimlerin değişimleri merak ediliyor. Ece Alton'da merak edilen isimler arasında bulunuyor. 42 yaşındaki Ece Alton bir süre daha oyunculuğa devam etti. Şimdi ise Assos'da bir otel işletiyor.

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Pandemi'den önce veteriner teknikerliği okumaya başladığını söyleyen Ece Alton, yarı zamanlı klinikte çalıştığını açıkladı.

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