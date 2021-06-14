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  4. Keman virtüözcü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı

Keman virtüözcü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı

14.06.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda', 'Vurgun', 'Unuturum Diye Yorma Kendini', 'Yorgunum', 'Aradığın Aşkı Buldun Mu' gibi çok sayıda şarkıya imza atan Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay, son yolculuğuna uğurlandı.

Müzik sektöründe birçok sanatçının orkestrasında şeflik yapan besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Acı haberi ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından duyurarak üzüntüsünü dile getirmiş ve aileye baş sağlığı dilemişti.

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‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’, ‘Vurgun’, ‘Unuturum Diye Yorma Kendini’, ‘Yorgunum’, ‘Aradığın Aşkı Buldun Mu’ gibi çok sayıda şarkıya imza atan, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar, Adnan Şenses, Ebru Gündeş, Sibel Can gibi ünlü isimlerle çalışan, bir döneme besteleriyle damga vuran Selçuk Tekay için Silivrikapı Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Tekay’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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OĞLU AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Cenaze namazında ünlü keman virtüözünün oğlu Mert Maner'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

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Tekay’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığına defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emel Sayın
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