MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kemoterapi sonrası paylaşım yapan Billur Kalkavan'dan sevindiren haber

Kemoterapi sonrası paylaşım yapan Billur Kalkavan'dan sevindiren haber

04.06.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, 3. kemoterapiden sonra yaşadıklarını anlattı. Sosyal medya hesabından hasta yatağından bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Sıkıntı yaşamadım, bulantım da yok. Hafif halsizlik var o kadar" derken sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğinin müjdesini verdi.

Kemoterapi sonrası paylaşım yapan Billur Kalkavan'dan sevindiren haber

Hamdi Alkan'ın geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Başarılı oyuncu Billur Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Kemoterapi görmeye başladığı için saçlarını kazıtan oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUM"

Kemoterapi gördüğü için hastanede kalan Billur Kalkavan, bu süreçte sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevenlerini bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Bugün de hasta yatağından bir fotoğrafını yayınlayan Kalkavan, 3. kemoterapi sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Hastanede kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. 3. kemoterapiden sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar. Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım iyi geldi valla. Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde, ilginize alakanıza tekrar teşekkürler iyileşmemdeki en büyük etken çünkü. Herkesi seviyorum, hiç bir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış."

kemoterapi-sonrasi-paylasim-yapan-billur-kalkavan-14992807_8704_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü sunucuya gelen ilginç istek olay oldu! "Lütfen jartiyerli ve..."Ünlü sunucuya gelen ilginç istek olay oldu! "Lütfen jartiyerli ve..."
Her kelimesi şaşkına çevirdi! "Kocam iki eltimle ilişki yaşamış..."Her kelimesi şaşkına çevirdi! "Kocam iki eltimle ilişki yaşamış..."
Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Fazla erotik bulunduTanga iç çamaşırıyla poz verdi! Fazla erotik bulundu
Anahtar Kelimeler:
Billur Kalkavan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

Herkes şaşırdı! Düğün sırasında yıkmaya geldiler

Herkes şaşırdı! Düğün sırasında yıkmaya geldiler

Davayı kaybettikten sonra beş parasız kaldı! O açıklama ise olay

Davayı kaybettikten sonra beş parasız kaldı! O açıklama ise olay

Bilerek verdiği frikiklerle ünlü! Banyodan paylaştı

Bilerek verdiği frikiklerle ünlü! Banyodan paylaştı

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Gıda fiyatlarını düşürecek adımda sona gelindi!

Gıda fiyatlarını düşürecek adımda sona gelindi!

İlginizi Çekebilir

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

Hırsızla baş başa bıraktı! Arkasına bile bakmadan kaçtı

Hırsızla baş başa bıraktı! Arkasına bile bakmadan kaçtı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.