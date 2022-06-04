Kemoterapi sonrası paylaşım yapan Billur Kalkavan'dan sevindiren haber

Hamdi Alkan'ın geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Başarılı oyuncu Billur Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Kemoterapi görmeye başladığı için saçlarını kazıtan oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUM"

Kemoterapi gördüğü için hastanede kalan Billur Kalkavan, bu süreçte sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevenlerini bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Bugün de hasta yatağından bir fotoğrafını yayınlayan Kalkavan, 3. kemoterapi sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Hastanede kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. 3. kemoterapiden sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar. Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım iyi geldi valla. Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde, ilginize alakanıza tekrar teşekkürler iyileşmemdeki en büyük etken çünkü. Herkesi seviyorum, hiç bir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış."





