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Kenan Doğulu'dan Seren Serengil'in iddialarına yanıt!

24.08.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil Kenan Doğulu'nun koronavirüs olduğu halde konser verdiği yönünde iddialarda bulunmuştu. Kenan Doğulu iddialar hakkında net konuştu.

Kenan Doğulu'dan Seren Serengil'in iddialarına yanıt!

Geçtiğimiz gün Seren Serengil Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığı ve test sonucunun pozitif olduğu halde sahneye çıktığı ve kendisini dinlemeye gelenleri riske attığını iddia etmişti.

Çıkan haberlerin ardından Doğulu'dan yanıt geldi. İddiaların asılsız olduğunu belirten 47 yaşındaki Doğulu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Seren Serengil'den şoke eden Kenan Doğulu iddiası!Seren Serengil'den şoke eden Kenan Doğulu iddiası!

Sevgili dostlarım;

Dün hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Bu haberler nedeniyle oluşan endişeleri gidermek için yaptırdığım PCR testimin sonucu negatif çıktı. Çift doz aşılı olduğum ve herhangi bir semptom göstermediğim halde son derece dikkatli ve tedbirli davranıyorum zaten. Tüm yaz boyunca yaptığımız konserlerimizde elimizden geldiği kadar sıkı önlemler aldık. Yarınki ve önümüzdeki tüm konserlerde de aynı titizlik ve özeni göstereceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Seren Serengil
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