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Kenan Doğulu ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu

30.10.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan Doğulu, Cumhuriyet’in 98. yılı şerefine İBB’nin Volkswagen Arena’da düzenlediği kutlamada sahne aldı. Alanı dolduran dinleyiciler, Kenan Doğulu ile tek yürek halinde marşlar ve şarkılar söyleyerek 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kenan Doğulu ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kenan Doğulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ organizasyonunda özel repertuarı, dansçıları, özel ışık ve görsel show’uyla sahne aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da İstanbullularla birlikte izlediği konserde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu Doğulu’nun performansıyla eşsiz anlara dönüştü.

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Kenan Doğulu, konserin açılışını Masis Aram Gözbek şefliğindeki 40 kişilik MAGMA Filarmoni Korosu eşliğinde seslendirdiği 10. Yıl Marşı’yla yaptı. Hemen ardından 1999 senesinde yeniden düzenleyip yorumladığı Gençlik Marşı'nı da yine aynı koro eşliğinde seslendirdi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konseri izleyenlerin alkışları dakikalarca dinmedi.

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Bu çok özel günde büyüleyici bir atmosferde unutulmaz bir konser veren Kenan Doğulu, "Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman fikir arkadaşlarını özlemle, saygıyla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlu olsun!" dedi.

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Konserine “Çakkıdı” ve “İlk Adımı Sen At” gibi en sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla devam eden başarılı sanatçı, performansı ve enerjisiyle dinleyicileri mest etti. Kenan Doğulu’ya sahnede DansFabrika’nın 8 kişilik dansçı ekibi eşlik etti. Moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu'nun yeni koleksiyonundan bir kıyafetle sahne alan Kenan Doğulu’nun stil danışmanlığı Merve Kırşan tarafından yapılırken, dansçıların kostümlerini ise Mert Yemenicioğlu hazırladı.

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Finalde seyirciden büyük istek alan yeni şarkısı Bumaya’nın DansFabrika’nın öğrencilerinin sürpriziyle dev bir dans şovuna dönüşmesi unutulmaz anlara sebep oldu.
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Kenan Doğulu; güçlü orkestrası, başarılı sahne performansları ve dinleyicileriyle hep bir ağızdan söylediği marşlarla muhteşem bir Cumhuriyet Bayramı kutlamasına imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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