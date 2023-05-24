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Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba aşk itirafı! Sinem Kobal'la evliliğini anlattı: ''İlk görüşte değil...''

24.05.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile evliliği hakkında ilk kez konuştu. 2016 yılında dünya evine giren ünlü çift 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. 2 kız çocuğu ile evliliklerini taçlandıran ünlü çift mutlu evlilikleriyle örnek gösteriliyor. Kenan İmirzalıoğlu'ndan yıllar sonra gelen aşk itirafı ise çok konuşuldu.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba aşk itirafı! Sinem Kobal'la evliliğini anlattı: ''İlk görüşte değil...''

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programının konuğu oldu. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu, "Aşka inanır mısın" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. İmirzalıoğlu şu yanıtı verdi:

"Aşka inananlardandım... Fakat 'Artık herhalde aşk, kavak yellerinin esmeye başladığı zamanlarda olan bir şey' diye düşünmeye başlamıştım ki bir aşk evliliği yaptım.

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'AŞKIM İLK GÖRÜŞTE DEĞİLDİ...'

40'ımdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Hayatta ufkunu çok dar tutmamak lazımmış. Hayatın ne vereceği belli olmuyor. Sinem'i öncesinde de tanırdım. Benim aşkım ilk görüşte değildi, dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada, ruhtan bir çarpmaydı.

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'Bir dakika ne oluyor bana, burada başka bir şey var' oldum. Aşk çoğaltan, şaşırtan, üreten, çok daha duygusallaştıran, çok daha güçlü kılan bir şey. İnandığın bir aşkın varsa karşında hiçbir şey duramaz." dedi.

Kenan İmirzalıoğlu

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