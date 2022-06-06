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Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Bahar Biçer yarışmacıyla evlenmiş

06.06.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Bahar Biçer şu an evli olduğu kişiyi yarışmada görüp sosyal medyadan bulduğunu söyledi. Bahar Biçer, programda yarışmacı olarak çıkan kişiyi bulup evlendiğini söyleyince Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı.

Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Bahar Biçer yarışmacıyla evlenmiş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Bahar Biçer eşiyle nasıl tanıştığını anlatınca herkes şoke oldu.
'Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan Bahar Biçer, daha önce yarışmayı izlerken bir yarışmacıyı dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'e benzetmiş. Sosyal medyadan bu kişiye ulaşan Biçer, kısa süre içerisinde Milyoner yarışmacısıyla evlenmiş...

"BİR AY İÇERİSİNDE EVLENDİK"

Yarışmacı, "Benim de Mercury hayranlığım var. O da benziyordu. Eşimi gördüm beğendim, O sırada da babaannemin içine doğmuş olacak ki 'seni buna verdim gitti' dedi. Sen öyle dediysen tamam. 'Ben gidiyorum dedim o zaman.' Sosyal medya aracılığıyla eşime ulaştım. Tanıştık bir ay içerisinde evlendik. Bir de 10 aylığında bebeklerim var. İki sene önce oldu bu olay" dedi.

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"SAHTE HESAP İLGİ UYANDIRDI"

Bahar Biçer'in eşi ise, "Bu programın çok hayırlı bir etkisi oldu bizim için. Yani yarışmadan ödül aldık, ama yarışma vasıtasıyla eşimi tanımış oldum. Tanışmamızın 33'üncü gününde evliliğimiz oldu. Ben de sahte hesap olduğu için bende ilgi uyandırdı. Sohbete devam ettik. Bu program yuva yapmış oldu, bir hayra vesile oldu. Çok güzel oldu bizim açımızdan" diye konuştu.

İmirzalıoğlu ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Çok güzel, mutluluğunuz daimi olsun. Milyoner'de gerçekten birçok anlara duygulara şahit olduk ama böyle bir olaya ilk defa şahit oluyoruz. Fakat bu program şimdi bir aile kurdu. Sağlıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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