Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlunun yeni videosunu paylaştı! Kocaman motora bindi

Eski motosiklet yarışçısı ve AK Parti 27. Dönem Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu geçtiğimiz günlerde oğlunun videosunu paylaşınca tepki çekmişti. Vekil Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nu motosiklete bindirdiği yeni anları da kayda kaldı.

Sofuoğlu, oğlunun motosiklet sürdüğü anları takipçileriyle paylaştı.

"İlgi, eğitim, sonuç" notuyla paylaşımlar yapan eski motosiklet yarışçısına "Bu yaşta bu yetenek inanılmaz", "Korkusuz maşallah", "Yaptığınız ne kadar doğru?", "Bir sonraki uzay mekiği falan bekliyoruz" yorumları yağdı.

Sofuoğlu'nun paylaştığı görüntülerde 3 yaşındaki oğlu 1800 cc'lik bir motosikletle pistte geziyor.

Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda oğlunu 560 cc motosiklete bindirmişti.

