Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn motosiklet kazası yaptı! "Acıdan ağlamıyor..."

Eski motosiklet yarışçısı ve AK Parti 27. Dönem Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nu motosiklete bindirdiği anlarla sık sık gündeme geliyor.

Sofuoğlu sık sık oğlunun motosiklet sürdüğü anları takipçileriyle paylaşıyordu. Küçük Zayn bu sefer motorsiklet kullanırken kaza yaptı.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anları paylaşan Kenan Sofuoğlu paylaşıma ise "Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için. Sonra tekrar piste çıkıp kazanıyor" dedi.



Ancak bu paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü. 4 yaşındaki çocuğun bu şekilde yarışlara katılmasını eleştiren de vardı ünlü yarışçının çocuğunu beğenen de...



