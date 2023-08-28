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Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn motosiklet kazası yaptı! "Acıdan ağlamıyor..."

28.08.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn parkurda motosiklet kazası geçirdi. Hız yaptığı anda düşen küçük çocuk o anlarda ağlamaya başladı. Kazadan sonra Sofuoğlu'nun bu konuya dair sözleri ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Eski motosiklet yarışçısı ve AK Parti 27. Dönem Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nu motosiklete bindirdiği anlarla sık sık gündeme geliyor.

Sofuoğlu sık sık oğlunun motosiklet sürdüğü anları takipçileriyle paylaşıyordu. Küçük Zayn bu sefer motorsiklet kullanırken kaza yaptı.

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SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anları paylaşan Kenan Sofuoğlu paylaşıma ise "Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için. Sonra tekrar piste çıkıp kazanıyor" dedi.

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Ancak bu paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü. 4 yaşındaki çocuğun bu şekilde yarışlara katılmasını eleştiren de vardı ünlü yarışçının çocuğunu beğenen de...


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