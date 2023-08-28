Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn motosiklet kazası yaptı! "Acıdan ağlamıyor..."

Eski motosiklet yarışçısı ve AK Parti 27. Dönem Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nu motosiklete bindirdiği anlarla sık sık gündeme geliyor.
Sofuoğlu sık sık oğlunun motosiklet sürdüğü anları takipçileriyle paylaşıyordu. Küçük Zayn bu sefer motorsiklet kullanırken kaza yaptı.
O anları paylaşan Kenan Sofuoğlu paylaşıma ise "Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için. Sonra tekrar piste çıkıp kazanıyor" dedi.
Ancak bu paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü. 4 yaşındaki çocuğun bu şekilde yarışlara katılmasını eleştiren de vardı ünlü yarışçının çocuğunu beğenen de...