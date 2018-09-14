MAGAZİN

Kendall Jenner, Türk suyu içiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 14:48 | Son Güncelleme

Kardashian/Jenner ailesinin genç üyelerinden olan ve son dönemin en popüler modelleri arasında gösterilen Kendall Jenner'ın, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf sosyal medyayı salladı

Kendall Jenner, Türk suyu içiyor

Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol alan ve podyum dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Kendall Jenner, Türk suyu içiyor.

Ünlü modelin, dün Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta, Türk marka su görülüyor.

Kendall'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü model hakkında Twitter'da ve sözlüklerde pek çok yorum yapıldı.

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Kardashian'ın içtiği Türk su markası bugün özellikle Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika, Kosova, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Singapur, Avustralya ve ABD gibi toplam 27 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kardashian/Jenner kendall jenner

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Pinar
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