Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol alan ve podyum dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Kendall Jenner, Türk suyu içiyor.

Ünlü modelin, dün Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta, Türk marka su görülüyor.

Kendall'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü model hakkında Twitter'da ve sözlüklerde pek çok yorum yapıldı.

Kardashian'ın içtiği Türk su markası bugün özellikle Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika, Kosova, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Singapur, Avustralya ve ABD gibi toplam 27 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.