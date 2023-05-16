Kendi ChatGPT'sini geliştirdiği iddia edilen o şirket! Ancak herkes kullanamayacakmış

ChatGPT çok kısa süre içerisinde dünya çapında ilgi gördü. Üretken bir yapay zekaya karşı yükselen bu ilgiyi gören diğer şirketler de kendi yapay zeka sohbet robotlarını geliştirmeye ve kullanıma sunmaya başladı. ChatGPT'nin rakipleri ortaya çıkmaya başlarken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

O iddiaya göre, Güney Koreli Samsung şirketi, şirket sızıntılarını önlemek için kendi ChatGPT benzeri yapay zekasını geliştiriyor.

Şirketin ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka platformu oluşturmak için Güney Kore merkezli bir arama motoru ve internet portalı ile ortaklık kurduğu iddia edildi.

İDDİA: HERKES TARAFINDAN KULLANILAMAYACAK

Ancak iddiaya göre ChatGPT'den farklı olarak, bu yapay zeka aracı herkes tarafından kullanılamayacak.

Yapay zeka aracının Samsung çalışanları tarafından şirket içinde kullanılacağı öne sürüldü.

İddiaya göre, yapay zeka, "Cihaz Çözümleri Bölümü" çalışanlarına özel olacak.

Daha sonra yapay zekanın, cep telefonları, ev aletleri vb. sorumlu olan "Device eXperience bölümü" gibi diğer Samsung şubelerinin diğer çalışanlarına da sunulabileceği iddiası da var.

