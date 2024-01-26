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    4. Kendi cinsel organını kesen adam kan kaybından hayatını kaybetti! Yanında not bulundu... "Buna artık ihtiyacım yok"

    Kendi cinsel organını kesen adam kan kaybından hayatını kaybetti! Yanında not bulundu... "Buna artık ihtiyacım yok"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.01.2024 09:44 | Son Güncelleme:
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    63 yaşındaki hüküm giymiş seks suçlusu Reginald Alan Roach'ın hareketsiz bedeni Bangor'daki bir tarlanın yakınlarında cinsel organı kesilmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırıldıktan sonra kan kaybından hayatını kaybettiği ifade edilen Roach'ın yanındaki notta "Artık buna ihtiyacım yok" ifadelerinin bulunduğu ifade etti.

    MYNET-DIŞ HABERLER Galler'in Bangor bölgesinde köpeğini gezdiren Margaret Webster tarafından kanlar içine hareketsiz bir şekilde yatan 63 yaşındaki hüküm giymiş seks suçlusu Reginald Alan Roach'ın hareketsiz bedeni bulundu. North Wales Live'ın haberine göre Roach hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Roach'ın cinsel organının kesildiği ve yanında bir notun bulunduğuna dikkat çekildi.

    RAPORDA DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

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    Adli tıbbın olaya ilişkin yayınladığı ölüm raporunda üçüncü bir şahsın bulunmadığı ve Roach'un cinsel organını kendisinin keserek çıkardıktan sonra şoktan ve kanamadan öldüğü sonucuna varıldı.

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    Çimenlerden oluşan bir tümseğin arkasından inleme seslerinin gelmesi üzerine olay yerine gittiğini ifade eden Webster, hareketsiz bedeni bulunduğunda büyük bir şok yaşadığını dile getirerek, "Kasık bölgesini kaplayan kanı görebiliyordum. Hemen ambulansa haber verdim ve polisi çağırdım. Kısa sürede polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi" ifadelerini kullandı.

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    İntihar Galler cinsel organ
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