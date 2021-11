Kendi iPhone'unuzu kendiniz tamir edebileceksiniz!

Apple'ın iPhone'ları milyonlarca kişinin elinde. Bu telefonlardan bazıları ise maalesef ki çeşitli sorunlarla karşılaşıyor ve tamir edilmesi gerekebiliyor. Ancak Apple'ın artık iPhone'larını tamir ettirmek isteyen kullanıcılar için beklenmedik bir haberi var. "Self Service Repair" (Self Servis Onarım) ile şirket, artık kendi iPhone'unuzu onarmanıza izin veriyor.

iPHONE TAMİRİ İÇİN YENİ DÖNEM: SELF SERVICE REPAIR

Cupertinolu teknoloji devi, beklenmedik bir adım atarak "Self Service Repair" (Self Servis Onarım) adını taşıyan yeni programını duyurdu. Self Service Repair, kullanıcıların Apple'ın orijinal parçalarına ve araçlarına erişmesini sağlayacak. Program aracılığıyla, cihazları hasar görmüş kullanıcılara, orijinal Apple yedek parçaları ve araçları gönderilecek.

İlk olarak iPhone 12 ve iPhone 13 kullanıcıları, Apple'dan kendi iPhone'larını onarmak için orijinal yedek parçalar ve araçlar satın alabilecek. Programın ilk aşaması, iPhone ekranı, pil ve kamera gibi en sık kullanılan bileşenlere odaklanacak. Self Service Repair programında, sipariş edilebilecek yedek parçalar ise ilk başta sınırlı olacak. Apple'ın "Self Service Repair" programı, M1 çipli Mac'leri de kapsayacak.

Program, başlangıçta ABD'de başlatılacak ve gelecek yılın başlarında kullanıma sunulacak. Bunu 2022 yılı boyunca daha fazla ülke takip edecek.

Şirket, onarımları kendileri yapmak isteyen kullanıcılarla bir "Onarım Kılavuzu" da paylaşacak. Yeni çevrimiçi onarım mağazası ise farklı cihaz modelleri için 200'den fazla yedek parçaya sahip olacak. Kullanılmış parçaları iade edenler ise işlem karşılığında kredi alacaklar.

APPLE UYARDI

Apple, tamir konusunda tecrübesiz olan müşterilerin kendi cihazlarını tamir etmeye çalışmaması için uyardı.

Şirket, Self Servis Onarım programının elektronik cihazları onarmak için bilgi ve deneyime sahip bireysel teknisyenlere yönelik olduğunu söyleyerek, müşterilerin büyük bir kısmı için en güvenli ve en güvenilir yolun, orijinal Apple parçalarını kullanan sertifikalı teknisyenlere sahip profesyonel bir onarım sağlayıcısını ziyaret etmek olduğunun altını çizdi.