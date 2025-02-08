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  4. Kendilerini televizyonda haberlerde gören İtalyan teyzelerin tepkileri sosyal medyada gündem yarattı! "Televizyondayız, ünlü olduk"

Kendilerini televizyonda haberlerde gören İtalyan teyzelerin tepkileri sosyal medyada gündem yarattı! "Televizyondayız, ünlü olduk"

08.02.2025 10:51
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.02.2025 10:51
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Geçtiğimiz günlerde ismi açıklanmayan iki İtalyan teyze, makarnayı yoğurtla yiyen Türklerden intikam almak için lahmacuna ketçap ve mayonez sıktıkları anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Videolarının Türkiye'de haberlere çıktığını gören teyzelerin kendilerini televizyonda gördüklerinde verdikleri tepkiler olay oldu.

Sosyal medyada viral olan görüntü haberlerde yeni alınca videonun sahiplerini kendilerini televizyonda görünce büyük heyecan yaşadı. İki İtalyan tarafından çekilen Türklerden lahmacunlu intikam videosu viral olmuştu. Türklerin makarnaya yoğurt koyarak yemesini eleştiren teyzeler lahmacuna ketçap ve mayonez sıkarak intikam aldı. O görüntüler sosyal medyanın sınırlarını aşarak ana haberlere konu oldu.

KENDİLERİNİ TELEVİZYONDA GÖRÜNCE İNANAMADILAR

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Lahmacunlu intikam videosundaki teyzeler kendilerini televizyonda ana haber bülteninde haber olarak görünce büyük bir heyecan yaşadı. Televizyonda gördüklerinin kendileri olduğunu anladıktan sonra telefona sarılan İtalyan teyzeler akrabalarını televizyonu açmaları için aramaya başlayarak, "Televizyondayız, ünlü olduk" dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ünlü olduklarını gördüler ya, başka hareketler de gelir artık kendilerinden. Dönere çikolata sosu falan sıkarlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şöhret böyle birşey demek ki" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Lahmacun
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