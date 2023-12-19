Kendisini cinsellik uzmanı olarak tanıttı! Sözleri sosyal medyada gündem oldu... "İnsanlar yatakta hep aynı şeyleri yanlış yapıyorlar"

Yedi buçuk yıldır cinsel ve ilişkisel iletişim profesörü olarak görev yapan Dr. Tara Suwinyattichaiporn, insanların genellikle kendisinden özgüvenle bağlantılı konular için yardım istediklerini dile getirdi. İnsanların günlük hayatındaki özgüven eksikliği durumunun yatak odasına da taşındığını ifade eden Dr. Suwinyattichaiporn, "İlk sorun özgüven eksikliği olabilir. İkincisi ise cinsel arzu tutarsızlığı olabilir.Bu, bir partnerin önemli ölçüde daha yüksek cinsel istek veya libidoya sahip olduğu, diğer partnerin ise daha düşük cinsel istek ve libidoya sahip olduğu durumdur. Pek çok çift bunu yaşıyor. Bu durum çok yaygın. Üçüncüsü cinsel tatminsizlik olabilir. Bekar, flört eden veya uzun süreli bir ilişkisi olan pek çok insan memnuniyetsizlik yaşıyor ve bununla başa çıkmak için yardım istiyor." dedi.

"HATALARIN FARKINA VARILMASI GEREKİYOR"

Çiftlerin genellikle yatak odasındaki sorunları fark etmediklerini dile getiren Dr. Suwinyattichaiporn, "Birçok insanın yatak odasında yanlış anladığı şeylerden biri, seks hayatlarının hayatlarının diğer yönlerinden izole olmasıdır ki bu kesinlikle doğru değil. Hataların farkına varılması gerekiyor. Yatak odasında pek çok kişinin yanlış anladığı bir diğer şey de, yatak odasındaki tek amacın orgazm olduğu, oysa bunun aslında cinsel bir bağlantı olması gerekiyor. Son olarak insanlar cinsel çeşitliliğin gerekli olmadığını düşünüyor. Bu da en büyük hatalardan biri" dedi.