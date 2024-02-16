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    4. Kendisini fuhuş yapmaya zorlayan sevgilisinden kaçmayı başardı! Tüyler ürperten detaylar... Esaret, fuhuş, kara para aklama...

    Kendisini fuhuş yapmaya zorlayan sevgilisinden kaçmayı başardı! Tüyler ürperten detaylar... Esaret, fuhuş, kara para aklama...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.02.2024 09:16 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Hull şehrinde ismi açıklanmayan bir kadın kendisini fuhuş yapmaya zorlayan sevgilisinin elinden kaçmayı başardı. Durumu polise haber veren genç kadının itiraflarındaki fuhuş, şiddet ve kara para aklama detayları tüyler ürpertti.

    MYNET-DIŞ HABERLER 27 yaşındaki Gheorge Bonculescu ve yine 27 yaşındaki kız kardeşi Elena Birovescu, İngiltere'de kazanç amacıyla bir kadını fuhuşa zorladığı ve suç teşkil eden mülk edinme yoluyla kara para aklama suçlamaları ile tutuklandı. Bonculescu'nun ismi açıklanmayan kız arkadaşının kardeşlerin elinden kaçarak durumu polise haber vermesi üzerine gerçek ortaya çıktı.

    ÖLÜMLE TEHİDT ETTİLER

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    İsmi açıklanmayan mağdur polise verdiği ifadesinde insan ticaretine maruz kaldığını ve fuhuşa zorlandığını, cinsel hizmetlerin sunulduğu apartman dairelerinde tutsak edildiğini söyledi. Apartmandan çıkmasının yasak olduğunu ifade eden genç kadın, sevgilisi Gheorge Bonculescu'ya karşı geldiğinde ise kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

    Bonculescu dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılırken, Birovescu'ya altı ay ertelenmiş hapis cezası verildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere kara para fuhuş
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