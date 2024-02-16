Kendisini fuhuş yapmaya zorlayan sevgilisinden kaçmayı başardı! Tüyler ürperten detaylar... Esaret, fuhuş, kara para aklama...

MYNET-DIŞ HABERLER 27 yaşındaki Gheorge Bonculescu ve yine 27 yaşındaki kız kardeşi Elena Birovescu, İngiltere'de kazanç amacıyla bir kadını fuhuşa zorladığı ve suç teşkil eden mülk edinme yoluyla kara para aklama suçlamaları ile tutuklandı. Bonculescu'nun ismi açıklanmayan kız arkadaşının kardeşlerin elinden kaçarak durumu polise haber vermesi üzerine gerçek ortaya çıktı.

ÖLÜMLE TEHİDT ETTİLER

İsmi açıklanmayan mağdur polise verdiği ifadesinde insan ticaretine maruz kaldığını ve fuhuşa zorlandığını, cinsel hizmetlerin sunulduğu apartman dairelerinde tutsak edildiğini söyledi. Apartmandan çıkmasının yasak olduğunu ifade eden genç kadın, sevgilisi Gheorge Bonculescu'ya karşı geldiğinde ise kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Bonculescu dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılırken, Birovescu'ya altı ay ertelenmiş hapis cezası verildi.







