Kendisini ısıran yılanla birlikte acil servise geldi! Doktorların panzehri bulmasına yardım etmek istedi

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya medya kuruluşu Globo'un haberine göre, ismi açıklanmayan bir adam Mantiqueira Dağları'ndaki bir tepe olan Morro da Barra'da yürüyüş yaptığı sırada bir yılan tarafından ısırıldı. Sürüngenin türünden emin olamadığını dile getiren hasta hayvanı plastik poşete koyarak yanında hastaneye getirdi.

Acil serviste yılanla birlikte bekleyen hastaya ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken yetkililer hastaye müdahale edildiğini ve uygun panzehrin bulunduğunu ifade etti.