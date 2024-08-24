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    4. Kendisini ısıran yılanla birlikte acil servise geldi! Doktorların panzehri bulmasına yardım etmek istedi

    Kendisini ısıran yılanla birlikte acil servise geldi! Doktorların panzehri bulmasına yardım etmek istedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 08:13
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    Brezilya'da bir adam kendisini ısıran yılanla birlikte acile servise geldi. Doktorların doğru panzehri bulması için yılanla birlikte hastaneye gelen adam korku dolu anlar yaşattı. Hasta acil serviste plastik poşete koyduğu yılanla birlikte dakikalarca bekledi.

    Kendisini ısıran yılanla birlikte acil servise geldi! Doktorların panzehri bulmasına yardım etmek istedi

    MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya medya kuruluşu Globo'un haberine göre, ismi açıklanmayan bir adam Mantiqueira Dağları'ndaki bir tepe olan Morro da Barra'da yürüyüş yaptığı sırada bir yılan tarafından ısırıldı. Sürüngenin türünden emin olamadığını dile getiren hasta hayvanı plastik poşete koyarak yanında hastaneye getirdi.

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    Acil serviste yılanla birlikte bekleyen hastaya ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken yetkililer hastaye müdahale edildiğini ve uygun panzehrin bulunduğunu ifade etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya yılan
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