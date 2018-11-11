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Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2018 16:49 | Son Güncelleme

İngiltere'nin en genç milyoneri 23 yaşındaki Jane Park, milyoner olduktan sonra yaşadığı ilişkilerde mutsuz olduğunu, bu yüzden gerçekten kendisini sevecek adama yıllık 60 bin pound ödemeye yapacağını duyurdu.

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

İngiltere'nin en geç loto milyoneri 23 yaşındaki Jane Park, loto kazandıktan sonra yaşadığı tüm ilişkiler mutsuz bir şekilde bitince, kendisini gerçekten sevecek doğru adama yılda 60 bin pound vereceğini söyledi.

GERÇEK SEVGİ İÇİN YILDA 60 BİN POUND ÖDEYECEK

Daily Mirror gazetesine konuşan genç milyonerin bir yakını, milyonerin kendisi ile ilişki yaşayan adamların kendisini mi yoksa bankada ki parasını mı sevdiklerinden emin olamadığını bu yüzden ilişkilerinin hemen bittiğini ve yalnız yaşamak zorunda kaldığını bu yüzden kendisini sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound vereceğini söyledi.

jane

TELEVİZYON YILDIZIYLA AŞK YAŞAMIŞTI

17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanan Jane, televizyon yıldızı Sam Callahan ile ilişki yaşamıştı. İlişki Sama'ın kendisini aldatmasından sonra bitmişti.

Sadakatın paradan çok daha önemli olduğunu söyleyen Jane, bir internet sayfası aracılığı ile kendisine talip olan kişiler ile görüşüp kiminle evleneceğine karar verecek.


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ingiltere Jane Park Milyoner 60 bin pound

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