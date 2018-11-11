Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

İngiltere'nin en geç loto milyoneri 23 yaşındaki Jane Park, loto kazandıktan sonra yaşadığı tüm ilişkiler mutsuz bir şekilde bitince, kendisini gerçekten sevecek doğru adama yılda 60 bin pound vereceğini söyledi.
Daily Mirror gazetesine konuşan genç milyonerin bir yakını, milyonerin kendisi ile ilişki yaşayan adamların kendisini mi yoksa bankada ki parasını mı sevdiklerinden emin olamadığını bu yüzden ilişkilerinin hemen bittiğini ve yalnız yaşamak zorunda kaldığını bu yüzden kendisini sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound vereceğini söyledi.
17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanan Jane, televizyon yıldızı Sam Callahan ile ilişki yaşamıştı. İlişki Sama'ın kendisini aldatmasından sonra bitmişti.
Sadakatın paradan çok daha önemli olduğunu söyleyen Jane, bir internet sayfası aracılığı ile kendisine talip olan kişiler ile görüşüp kiminle evleneceğine karar verecek.
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