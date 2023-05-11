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Kendisinin yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane erkek arkadaşı oldu... “Dakikası 1 dolar...”

11.05.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Caryn Marjorie, yapay zeka teknolojisini kullanarak kendisinin dijital versiyonunu oluşturdu. Fenomen isim oluşturduğu yapay zeka sistemi sayesinde sanal kız arkadaşlık hizmeti verdiğini açıkladı. Sanal kız arkadaş versiyonu sayesinde fenomen isim şimdi dakikası 1 dolar (yaklaşık 19.56 TL) ödeme yapan 1000 kişinin sevgilisi oldu.

Kendisinin yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane erkek arkadaşı oldu... “Dakikası 1 dolar...”

23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caryn Marjorie teknolojiyi kullanarak geliştirici ekibi sayesinde sanal kız arkadaş hizmeti veren bir yapay zeka versiyonunu oluşturdu. İngiltere’nin Georgia bölgesinde yaşayan ve 1.8 milyondan fazla takipçisi bulunan Marjorie, hayranlarının kendisiyle iletişim kurmak isteyince yapay zeka versiyonunu devreye soktu. Yeni ticari girişimi sayesinde popüler olmayı başaran fenomen isim şimdilerde 1000 sevgilisi olduğunu dile getirdi.

GELECEK PLANLARINDAN CİNSEL KONUŞMALARA KADAR...

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Yapay zeka versiyonu için binlerce saatlik konuşmalar kaydeden Marjorie sanal kız arkadaşlık hizmeti sırasında gelecek planlarından samimi duygusal paylaşımlara hatta cinsel içerikli konuşmalara kadar geniş bir yelpazede cevap veriyor. Hizmet her gün 10 dakikadan saatlerce süren bireysel konuşmaları kapsıyor.

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