23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caryn Marjorie teknolojiyi kullanarak geliştirici ekibi sayesinde sanal kız arkadaş hizmeti veren bir yapay zeka versiyonunu oluşturdu. İngiltere’nin Georgia bölgesinde yaşayan ve 1.8 milyondan fazla takipçisi bulunan Marjorie, hayranlarının kendisiyle iletişim kurmak isteyince yapay zeka versiyonunu devreye soktu. Yeni ticari girişimi sayesinde popüler olmayı başaran fenomen isim şimdilerde 1000 sevgilisi olduğunu dile getirdi.

GELECEK PLANLARINDAN CİNSEL KONUŞMALARA KADAR...

Yapay zeka versiyonu için binlerce saatlik konuşmalar kaydeden Marjorie sanal kız arkadaşlık hizmeti sırasında gelecek planlarından samimi duygusal paylaşımlara hatta cinsel içerikli konuşmalara kadar geniş bir yelpazede cevap veriyor. Hizmet her gün 10 dakikadan saatlerce süren bireysel konuşmaları kapsıyor.