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  4. Kenya'da bir garip olay! "Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diye kandırılan 47 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kenya'da bir garip olay! "Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diye kandırılan 47 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

24.04.2023 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya, akıllara durgunluk veren bir olayla gündemde. Ülkede açlıktan ölmeleri halinde 'Hz. İsa ile tanışacakları' vaadiyle kandırılan tarikata dair devam eden soruşturma kapsamında ulaşılan cansız beden sayısı 47'ye yükseldi. 'Tarikat lideri' olarak bilinen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin ise gözaltındayken yemek yemeyi veya su içmeyi reddettiği bildirildi.

Kenya'da bir garip olay! "Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diye kandırılan 47 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kenya'da 'açlık tarikatı' ile ilgili soruşturma devam ederken, ekipler çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı'nda devam eden kazılarda, ulaşılan cansız beden sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi.

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İçişleri Bakanı Kithure Kindiki yaptığı açıklamada, 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldığını ve suç mahalli ilan edildiğini aktararak, bu vahşetin yalnızca faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasına değil aynı zamanda her kilise, cami, tapınak veya sinagog için daha sıkı düzenlemelere yol açması gerektiğini ifade etti.

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Kenya basınında 'tarikat lideri' olarak nitelendirilen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin ise gözaltındayken yemek yemeyi veya su içmeyi reddettiği belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Nthenge'nin çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia ediliyor.

Kenya polisi, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı. (İHA)

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Kenya Hz. İsa açlık

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