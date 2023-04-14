Gizemli tarikat üyelerini açlık orucuna zorlandı! Günlerce hiçbir şey yiyip içmeden ormanda kaldılar... Ülkede gündem yarattı

Kenya basınında Karume Fondo olarak adı geçen dini tarikatın 11 üyesini ormanlık alanda ayin yapmaya zorlamasının sonrasında yaşanan olaylar ülkede geniş yankı uyandırdı. Ormanda aç ve susuz bir şekilde bırakılan tarikat üyelerinden 4’ü hayatını kaybederken aralarından kaçan bir kişinin durumu polise ihbar etmesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Yerel haber kaynakları, tarikatın dini liderinin daha önce ebeveynleri yeni doğan bebeklerini öldürttüğü iddia edilen papaz Makenzie Nthenge olduğunu iddia etti.

TOPLU MEZAR KEŞFEDİLDİ

TUKO’da yer alan habere göre olaya ilişkin ortaya çıkan polis raporlarında, “Karume Fondo adındaki tarikatın iddia edilen üyelerinden bazılarının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Langobaya'daki Shakahola Ormanı'nda kimliği belirsiz bir yerde beyin yıkama kurbanlarının toplam 31 cesetten oluşan toplu sığ bir mezar keşfedildi” ifadelerine yer verildi.

Papaz Nthenge’in bu ayın başında tutuklandığı ancak kefaletle serbest bırakıldığı söylendi. Polis olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirirken papazın şu anda firarı olduğu belirtildi.