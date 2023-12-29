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  4. Kerem Alışık O Ses Türkiye Yılbaşı'nda! Eski aşkı Ebru Gündeş böyle dinledi

Kerem Alışık O Ses Türkiye Yılbaşı'nda! Eski aşkı Ebru Gündeş böyle dinledi

29.12.2023 09:32 | Son Güncelleme:
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O Ses Türkiye Yılbaşı kadrosunda yer alan isimlerden biri de Kerem Alışık oldu. Kerem Alışık'ın şiir okuduğu anlar sosyal medyaya düştü. O anlarda Alışık ile bir dönem aşk yaşayan ve jüride olan Ebru Gündeş'in görüntüsü dikkat çekti.

O Ses Türkiye Yılbaşı programından kareler sosyal medyada yayınlanıyor. 27 Aralık'ta O Ses Maltepe Stüdyosu'nda çekilen yarışmaya Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya gibi isimler yer alıyor.

Jüride ise Acun Ilıcalı, Murt Boz, Meryem Uzerli ve Ebru Gündeş bulunuyor. Çekimlerden sızan bir görüntüde Ebru Gündeş'in eski sevgilisi Kerem Alışık'ı dinlediği anlar dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde partner ve sevgili olan Kerem Alışık ve Ebru Gündeş yıllar sonra bir araya geldi. Alışık'ın şiir okuduğu anları pür dikkat dinleyen Gündeş eski sevgiline döndü.


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