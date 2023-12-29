Kerem Alışık O Ses Türkiye Yılbaşı'nda! Eski aşkı Ebru Gündeş böyle dinledi

O Ses Türkiye Yılbaşı programından kareler sosyal medyada yayınlanıyor. 27 Aralık'ta O Ses Maltepe Stüdyosu'nda çekilen yarışmaya Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya gibi isimler yer alıyor.

Jüride ise Acun Ilıcalı, Murt Boz, Meryem Uzerli ve Ebru Gündeş bulunuyor. Çekimlerden sızan bir görüntüde Ebru Gündeş'in eski sevgilisi Kerem Alışık'ı dinlediği anlar dikkat çekti.

1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde partner ve sevgili olan Kerem Alışık ve Ebru Gündeş yıllar sonra bir araya geldi. Alışık'ın şiir okuduğu anları pür dikkat dinleyen Gündeş eski sevgiline döndü.







