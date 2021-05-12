Kerem Bürsin'den Hande Erçel açıklaması! Dalga konusu oldu

Geçtiğimiz haftalarda Maldivler’e tatile giden Kerem Bürsin ve Hande Erçel, tatili dönüşü havalimanında el ele görüntülenmişti. Böylelikle isimleri sürekli aşk dedikodularına karışan ikili o iddialara son noktayı koymuştu.

Maldivler dönüşü Hande Erçel ile sete gelen Kerem Bürsin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bürsin, “Hande Erçel ile aşk yaşamaya ne zaman başladınız?” sorusuna “Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler’de başlamadı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum” şeklinde konuştu.

Bürsin bu sözleri söylerken lafları gevelemesi ve konuşamaması ise sosyal medyada dalga konusu oldu.



