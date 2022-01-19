MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kerem Bursin'den Hande Erçel'e sitem! "Beni hep dışlamanıza..."

Kerem Bursin'den Hande Erçel'e sitem! "Beni hep dışlamanıza..."

19.01.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in doğum gününü Sapanca'da kutlamıştı. Caner Yıldırım, Gamze Erçel ve Mavi'yle birlikte olan güzel oyuncunun yanında Kerem Bürsin'in olmaması dikkat çekmişti.

Kerem Bursin'den Hande Erçel'e sitem! "Beni hep dışlamanıza..."

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşına giren Gamze Erçel; kardeşi Hande Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi'yle Sapanca'da yeni yaşını kutlamıştı.
hande-ercel-ile-ask-yasayan-kerem-bursin-2-14676796_osd

"KALBİNE KEREM'İ ETİKETLEDİ"

Sapanca'da doğum günü için verdikleri pozları sosyal medya hesabında paylaşan Caner Yıldırım, Hande Erçel'in kalbine Kerem Bürsin'i etiketlemişti.
hande-ercel-ile-ask-yasayan-kerem-bursin-4-14676796_osd

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kerem Bürsin'in, kutlamada olmamasının sebebi bir hayli merak edilirken ünlü oyuncudan paylaşımın altına yorum geldi.Bürsin, Yıldırım'ın paylaşımına "Bayılıyorum size! ve beni hep dışlamanıza" şeklinde esprili notunu düştü.Bürsin, ayrılık haberlerini yalanlamış oldu.

hande-ercel-ile-ask-yasayan-kerem-bursin-3-14676796_osd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Bikinili pozları olayKim olduğunu duyan şaşkına döndü! Bikinili pozları olay
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

İş arkadaşının etek altı görüntüleri telefonundan çıktı! Kimliği şaşkına çevirdi

İş arkadaşının etek altı görüntüleri telefonundan çıktı! Kimliği şaşkına çevirdi

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı etkileyen görüntü: Başka hiçbir ülkede görmedim

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı etkileyen görüntü: Başka hiçbir ülkede görmedim

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.