Kerem Bürsin hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Snob Magazin'in haberine göre; Bugüne kadar; Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Güneşi Beklerken, Yaşayamayanlar ve Sen Çal Kapımı gibi sevilen dizilerde rol alan Kerem Bürsin'in kariyeri hakkında ilginç gerçek ortaya çıktı.

EĞER OYUNCU OLMASAYDI...

Kerem Bürsin eğer oyuncu olmasaymış Yeni Zelenda'da taşınıp orada marangozluk yapacakmış. 33 yaşındaki Kerem Bürsin hakkında ortaya çıkan bu gerçek sevenlerini şaşırttı.

GEZMEDİĞİ ÜLKE KALMADI

Kerem Bürsin, İstanbul'da doğmasına rağmen babasının işleri dolayısıyla 10 aylıkken ülkeden ayrıldı. Bürsin, Türkiye'nin yanı sıra; İskoçya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve ABD'de yaşadı.

