Melih Gökçek yine şaşırtmadı! "Esad'ın kuzenini meydanda astılar" diye paylaştığı video yalan çıktı

'Lazkiye'de Suriye halkı Beşar Esad'ın kuzeni Süleyman Hilal Esad'ı şehrin meydanında idam etti' Bu sözler Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek'e ait. Melih Gökçek'in bu paylaşımını kısa süre içerisinde binlerce kişi paylaştı. Bazı haber mecraları tarafından paylaşılan görüntülerin doğru olmadığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER SURİYE'DE BİLE DEĞİL!

Suriye'de 61 senelik Bask rejimi devrildi! Muhalifler, uzun süren Esad zulmüne son vererek diktatörü devirdi. Suriye Sarayı'ndaki şatafatlar ise gözler önüne serildi. Beşar Esad'ın kuzeninin şehrin ortasında asıldığına ilişkin görüntülerin Suriye'de çekilmediği ortaya çıktı.

KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Türkmen Ajans Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Bozan; X hesabından paylaştığı açıklamasında 'Bu haber doğru değil. Süleyman Hilal Esad kurşunlarak öldürülmüş halde bulundu. Bu görüntüler Suriye'de çekilmedi.' ifadelerini kullandı.

İŞKENCE HAPİSHANESİNDE MAHSUR KALDILAR

Beşar Esad'ın kuzeniyle ilgili iddia doğru çıkmadı ancak Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde yaşanan korkunç gerçekler kan donduruyor. Suriyeli muhalif grupların Baas rejimini devirmesinin ardından ilk işlerinden biri işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ne girmek oldu. Hapishane basılarak tutsaklar serbest bırakıldı ancak mahzenlerde kalan bazı tutsaklara ulaşılamayınca hapishanedeki güvenlik kameralarından görüntüler izlendi.

ESAD'IN EVİ YAĞMALANDI

Öte yandan Suriyeli muhaliflerin Şam'ı ele geçirip Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçması üzerine Esad'ın otoparkındaki lüks araçlar görüntülendi. Araçlar arasında Ferrari marka birçok otomobilin bulunması göze çarptı. Bu arada Esad'ın evi yağmalandı. Eve giren Suriyeliler gözüne kestirdikleri eşyaları alıp götürürken kameralar da kayıttaydı.