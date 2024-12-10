Restoranda korku dolu anlar! Tavana bakan müşteriler çığlık çığlığa kaçmaya başladı: O anlar saniye saniye kamerada...

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bangkok şehrinde bir restoranda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde masalarında yemek yiyen müşterilerin korkmuş yüzlerle tavana baktığı, hatta bazılarının koltuklarından kalktığı görüldü. Bunun üzerine bir kadın müşteri çığlık atarak restoranın kapısından dışarı çıktı.

TAVANDAN İGUANA ÇIKTI

Görüntülerin devamında ise müşterilerin korkmasına neden olan şeyin tavandaki bir aydınlatmadan çıkan iguana olduğu fark edildi. İguana, kafasını delikten dışarı çıkarmadan önce aydınlatma armatürünü aşağıya doğru itmiş ve onu sarkık halde bırakmıştı. İguana birkaç dakika sonra kendiliğinden ortadan kayboldu. Olayda kimsenin yaralanmadığı ve zarar görmediği ifade edildi.