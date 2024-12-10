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Restoranda korku dolu anlar! Tavana bakan müşteriler çığlık çığlığa kaçmaya başladı: O anlar saniye saniye kamerada...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.12.2024 10:10
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Tayland'ın Bangkok kentindeki bir restoranda yemek yiyen müşteriler tavana baktıklarında korku dolu bir manzarayla karşılaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tavandan çıkan iguana restoranda yemek yiyenleri korktu. İguanayı gören bazı müşteriler masalarından kalkarak çıkış kapısına doğru yöneldi.

Restoranda korku dolu anlar! Tavana bakan müşteriler çığlık çığlığa kaçmaya başladı: O anlar saniye saniye kamerada...

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bangkok şehrinde bir restoranda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde masalarında yemek yiyen müşterilerin korkmuş yüzlerle tavana baktığı, hatta bazılarının koltuklarından kalktığı görüldü. Bunun üzerine bir kadın müşteri çığlık atarak restoranın kapısından dışarı çıktı.

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TAVANDAN İGUANA ÇIKTI

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Görüntülerin devamında ise müşterilerin korkmasına neden olan şeyin tavandaki bir aydınlatmadan çıkan iguana olduğu fark edildi. İguana, kafasını delikten dışarı çıkarmadan önce aydınlatma armatürünü aşağıya doğru itmiş ve onu sarkık halde bırakmıştı. İguana birkaç dakika sonra kendiliğinden ortadan kayboldu. Olayda kimsenin yaralanmadığı ve zarar görmediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland restoran İguana
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