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Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi? Şaşırtan iddia

15.03.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin'in adı aşk iddialarına karışıyor. Spor spikeriyle anılan Kerem Bürsin'in eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e döndüğü konuşuluyor.

Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi? Şaşırtan iddia

2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin hakkındaki iddia gündem oldu.

Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014 yılında ilişkilerini noktalamıştı. O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti.

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Tanrısevsin ve Bürsin'in takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirdi.

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Kerem Bürsin Yağmur Tanrısevsin
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