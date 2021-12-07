Kerimcan Durmaz, Buray’ı topa tuttu: Günler önce biliyordum

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yaptığı bir açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. En İyi Klip ödülünü günler öncesinde kimin alacağını öğrendiğini söyleyen Kerimcan Durmaz, En İyi Klip ödülünü kazanan şarkıcı Buray’a da ateş püskürdü.

Deli Kız şarkısıyla 'En İyi Klip' ödülünün sahibi olan şarkıcı Buray oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Durmaz, "'Peşimde' şarkım ile Buray'ın 'Deli Kız'ını bırakın kıyaslamayı, yan yana bile getiremezsiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.

"BENİM ÖDÜLÜM SİZLERSİNİZ"

Kerimcan Durmaz, Altın Kelebek Ödülleri gecesine neden katılmadığını ve 'En İyi Klip' ödülünü Buray'ın almasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mesaj kutum neden Altın Kelebek Ödülleri'ne neden katılmadığım mesajlarıyla dolu. Hemen söyleyeyim, çünkü 'katılacağım' demiştim. 'En İyi Klip' ödülünü kimin alacağını birkaç gün önceden öğrendim ben arkadaşlar ve bunu çok sağlam bir kaynaktan öğrendim. Bunu öğrenince de katılmama kararı aldım çünkü... Gülmezsem anlatacağım, çünkü bana çok komik geliyor şu an bana yaşadığımız. Çok önemsemiyorum bu arada, benim için hiç önemli değil ama göz var, nizam var, akıl var, mantık var. 'Peşimde' şarkım ile Buray'ın 'Deli Kız'ını bırakın kıyaslamayı, yan yana bile getiremezsiniz. Yanından bile geçiremezsiniz. Kimsenin işine tabii ki saygısızlık yapmak istemiyorum ama bu böyle. Ben 'Peşimde'yi yaptığımda, Los Angeles'a gidip ekibi toparlayıp, ortaya böyle bir iş çıkarttıktan sonra Türkiye'de klip anlamında bir çığır açtığımı düşünüyorum. Bunun farkındayım daha doğrusu. O yüzden bunun adına ödül almışım ya da almamışım benim için çok fark etmiyor çünkü ben yaptığım işle gurur duyuyorum. İşime inanıyorum, güveniyorum. Benim için önemli olan bunu taçlandırmak değil. Sadece yapmış olmak istediğimi, göstermiş olmak istediğimi gerçekleştirmiş olduğum için kendimi çok tatmin hissediyorum. Benim ödülüm sizlersiniz. İyi ki varsınız."