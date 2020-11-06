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Kerimcan Durmaz saçını sarıya boyattı! Yeni imajı olay yarattı!

06.11.2020 14:37 | Son Güncelleme:
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Kerimcan Durmaz saçını sarıya boyattı! Yeni imajı olay yarattı!

Geçtiğimiz yıl ABD’ye yerleşen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeni şarkısı için çalışmalara başladığını duyuran sosyal medya fenomeni saçlarını sarıya boyattı. Durmaz’ın yeni imajı hayranlarını şaşkına çevirdi.

Türkiye’deki hayatını sona erdirerek radikal bir şekilde Amerika’ya yerleşen Kerimcan Durmaz, yeni imajıyla görenleri şoke etti. Amerika’da devam eden seçimlere ilişkin tedirgin yaşadığını ifade eden fenomen iç savaş korkusuna karşın telaşla market alışverişine gitmişti. Yaşadığı eyaletteki insanların silahlı bir şekilde seçim sonuçlarını beklediğini söyleyen Durmaz, sosyal medyadan yayınladığı videolarla gözleri bir kez daha üzerine çekmişti.

İMAJINI YENİLEDİ

kerimcan durmaz sarı

Geçen günlerde Amerika’da 26. yaşını kutlamak için bir parti düzenleyen fenomen isim tepkilerin odağına gelmişti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kerimcan Durmaz’ın sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayması tepkilere neden olmuştu. Danslarıyla adından söz ettiren Durmaz, yeni imajını da görücüye çıkarttı.

kerimcan durmaz3

Koyu renk saçlarını sarıya boyatan sosyal medya fenomenin yeni görüntüsü takipçileri şoke etti.

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