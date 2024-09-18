"Keşke hiç yaptırmasaydım" demişti ama... Kylie Jenner'ın son pozuna yorum yağdı: Yine mi büyüttün?

Kylie Jenner yıllarca göğüslerini yaptırdığını yalanladı. Jenner yaş aldıkça kilo aldığını ve göğüslerinin büyüdüğünü söyledi ta ki 2023 yılına kadar.

Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner yıllar sonra itiraf etti.

Stormi doğmadan göğüslerini büyüttüğünü söyleyen yıldız "20 yaşında çocuk sahibi olacağımı bilmiyordum. Hala iyileşme sürecindeydim" dedi.

Hatta pişman olduğunu da söyleyen Kylie Jenner "Güzel göğüslerim vardı. Mükemmel boyuttaydılar. Keşke hiç yaptırmasaydım. Göğüslerini büyütmeyi düşünenlere tavsiyem en azından çocuk sahibi olana kadar bekleyin" diyen Jenner, eğer kendi çocuğu aynı ameliyatı bir gün olmak istediğini söylese kalbinin kırılacağını söylemişti.

Kylie Jenner bu açıklamalardan sonra yine son pozuyla adından söz ettirdi. Kylie Jenner, fitness kıyafetleriyle poz verirken fiziğini de sergiledi.

Jenner'in pozunda göğüsleri her şeyin önüne geçti. Ünlü fenomeni görenler "Hani pişmandın", "Yine mi silikon yaptırdın?", "Göğüslerine ne yaptın" yorumlarında bulundu.