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  4. Keskin dişleri ve yüzgeçleri görenleri şaşırtmaya yetti! Sosyal medyada tartışma yarattı: "Köpek desen değil, inek desen değil"

Keskin dişleri ve yüzgeçleri görenleri şaşırtmaya yetti! Sosyal medyada tartışma yarattı: "Köpek desen değil, inek desen değil"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.11.2024 17:14
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İngiltere'nin Norfolk bölgesinde keskin dişleri, köpek benzeri kafası, yüzgeçleri ve tüylü vücuduyla tuhaf görünümlü bir hayvan kıyıya vurdu. 29 yaşındaki Catherine Sabbarton-Wright, Salthouse yakınlarındaki Cley Plajı'nda yürürken gözüne hayvanın cansız bedeni çarptı. Facebook üzerinden hayvanın görselini paylaştı ve kullanıcılara ne olduğunu sorunca yeni bir tartışmanın kilidini açmış oldu.

Keskin dişleri ve yüzgeçleri görenleri şaşırtmaya yetti! Sosyal medyada tartışma yarattı: "Köpek desen değil, inek desen değil"

MYNET|DIŞ HABERLER Salthouse yakınlarındaki Cley Plajı'nda yürüyüş yapan 29 yaşındaki Catherine Sabbarton-Wright kıyıda tüylü bir vücudu, köpek benzeri bir kafaya, sivri dişlere ve yüzgeçlere benzeyen uzuvlara sahip bir hayvanın cansız bedenini gördü.

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Hayvanının görselini Facebook'tan paylaşan Wright, "Köpek desen değil, inek desen değil. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?" notunu ekledi.

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Cansız bedeninin olduğu bölüme yaklaştığında keskin bir kokunun etkili olduğunu belirten Wright, "İlk başta dikkatimi çeken şey boyutu oldu. Büyük bir geyik veya küçük bir inek büyüklüğünde olduğunu söyleyebilirim. İlk başta geyik olduğunu düşündüm, ta ki dişlerini fark edene kadar. Köpek dişleri vardı. Merak ettim. Norfolk'ta ölü ya da diri hayvanları görmek yaygın bir durum olmasına rağmen, bu kadar büyük bir hayvana rastlamak pek yaygın değil" dedi.

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Deniz memelileri uzmanı Rob Deaville, yaratığın büyük ihtimalle bir fok olduğunu düşünüyor ancak bunu söylemenin zor olduğunu da kabul ediyor.

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